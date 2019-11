Een homoseksueel pinguïnkoppel in DierenPark Amersfoort broedt momenteel een ei van een heterokoppel uit. Dat meldt het dierenpark donderdag in een persbericht.

De twee mannelijke zwartvoetpinguïns hebben het ei volgens DierenPark Amersfoort "op een onbewaakt moment overgenomen" van het heteroseksuele koppel.

Volgens het dierenpark is het broedseizoen van de zwartvoetpinguïns in volle gang. Of het ei waarop het homoseksuele koppel aan het broeden is ook daadwerkelijk uit gaat komen, weten de verzorgers niet. "We wachten het af", aldus een van de verzorgers.

Het eerste pinguïnkuiken is volgens het Amersfoortse dierenpark al gezien; binnenkort worden er nog meer kuikens verwacht.

Een van de mannelijke zwartvoetpinguïns op zijn nest. (Foto: DierenPark Amersfoort)