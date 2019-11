De politie heeft donderdag een verdachte van de liquidatie van voetballer Kelvin Maynard opgepakt. De persoon is aangehouden na technisch en forensisch onderzoek.

Maynard werd in september doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Hij werd al rijdende in zijn auto onder vuur genomen en overleed ter plaatse.

"De verdachte is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Meer informatie over deze verdachte en de verdenking tegen hem volgen later."

De politie zei eerder al het vermoeden te hebben dat de oud-profvoetballer mogelijk bijna 2 kilometer lang is achtervolgd door personen op een scooter, die later zouden hebben geschoten.

Maynard belandde tijdens de schietpartij met het voertuig tegen de voorgevel van een brandweerkazerne. Overigens zijn enkele brandweerlieden betrapt op het maken van foto's van het lichaam van Maynard.

Man speelde in de Eredivisie

De voetballer speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat jaar tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarrière. De afgelopen tijd speelde hij op amateurniveau, dit seizoen bij de Alphense Boys.