De 48-jarige vrouw die woensdag door de politie werd neergeschoten nadat ze niet luisterde naar de aanwijzingen van agenten, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De vrouw pleegde meerdere vernielingen op de Priemstraat, zo is eerder al door de politie gemeld. Zo is er een ruit ingegooid en werden auto's vernield.

Het incident vond 's ochtends in de buurt van een basisschool plaats. Volgens NH Nieuws hebben meerdere mensen gezien dat de vrouw in kwestie met een mes en een hamer rondliep.

"Aanvankelijk hebben de agenten geprobeerd haar te laten stoppen", zo legt een politiewoordvoerder uit aan de regionale nieuwszender. Toen ze met het mes op de agenten af kwam lopen, werd er geschoten.

De rijksrecherche is een onderzoek gestart, wat gebruikelijk is als door de politie is geschoten.