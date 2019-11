Bekir E. heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam verklaard dat hij de zestienjarige Humeyra onder invloed heeft doodgeschoten en niet goed wist wat hij deed. Hij zou alcohol en cocaïne hebben gebruikt.

De rechtbank merkte op dat deze verklaring van E. nieuw is. "We kunnen vaststellen dat uw verklaringen over het gebeuren niet met elkaar overeenstemmen", aldus de rechter. Daarnaast hield de rechtbank hem voor dat hij wel kon autorijden en andere "bewuste handelingen" kon uitvoeren.

De 32-jarige E. heeft bekend dat hij de tiener Humeyra op 18 december vorig jaar heeft doodgeschoten in het fietsenhok van het Designcollege in Rotterdam, de school waar het meisje op zat.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van moord. Daarnaast zou E. het plan hebben gehad Humeyra op die dag te ontvoeren.

Naast E. staat ook Mohammed Al M. terecht. Hij reed samen met E. naar de school van Humeyra, maar ontkent van de plannen van E. te hebben geweten. Het OM verdenkt hem van medeplichtigheid aan moord en ontvoering.

E. zegt nooit het plan te hebben gehad het meisje dood te schieten. Het bespreken van de ontvoering van Humeyra tussen hem en Al M. omschrijft hij donderdag als "grootspraak". "Loze woorden die ik uitte toen ik dronken was."

E. verklaart aanwezigheid bij school als toeval

Hij verklaarde donderdag dat hij in de buurt van het Designcollege was om een vriend af te zetten. Dat hij Humeyra zag, was "toeval". E. zei tegen de rechter dat hij haar slechts wat vragen wilde stellen en haar daarom benaderde.

De rechtbank hield E. voor dat getuigen hebben verklaard dat E. uit zijn auto sprong en naar Humeyra schreeuwde, maar dat klopt volgens hem niet.

E. had het gevoel dat Humeyra samen met zijn ex optrok om hem lastig te vallen en dat hij het meisje daarom wilde spreken. "Ze waren mij al weken aan het pesten."

Volgens E. is hij maar gedeeltelijk verantwoordelijk voor het doodschieten van Humyera, omdat in het Pieter Baan Centrum (PBC) is vastgesteld dat hij verstandelijk beperkt is. "U lijkt het als excuus gebruiken", aldus de rechter.

Humeyra werd al maanden lastiggevallen

E. viel Humeyra al maanden lastig en bedreigde haar. Hij kon niet accepteren dat het meisje hun kortstondige relatie had verbroken.

De politie en het OM moesten na een vernietigend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid later toegeven grote fouten te hebben gemaakt en Humeyra onvoldoende te hebben beschermd.