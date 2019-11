De politie denkt dat de 34-jarige man die op 1 oktober zwaargewond in zijn auto werd aangetroffen in Duivendrecht en later aan zijn verwondingen overleed, mogelijk het slachtoffer van een misdrijf is geworden. Zijn peuter werd ongedeerd op de achterbank aangetroffen, zo is donderdag gemeld.

De recherche laat weten dat eerst ook rekening werd gehouden met zelfdoding, maar dat dit scenario nu "steeds minder waarschijnlijk" is.

De man werd rond 17.15 uur gezien door een voorbijganger, die de hulpdiensten inschakelde omdat het slachtoffer bewegingloos in het voertuig zat. Ondanks pogingen om hem te reanimeren, overleed Seif Ahmed.

De hulpverleners hebben zich ook over het jonge kind op de achterbank ontfermd. "Dit peutertje is gelukkig ongedeerd", aldus de politie. De peuter is later overgedragen aan de moeder.

Ahmed kwam oorspronkelijk uit Egypte en woonde en werkte de afgelopen jaren in Amsterdam. Volgens de politie was hij vooral actief als kapper. "Hij was geen bekende van politie en justitie." De politie komt dan ook graag in contact met mensen die informatie hebben.