De weersvoorspellingen voor de landelijke sinterklaasintocht die komende zaterdag in het Gelderse Apeldoorn plaatsvindt, zijn somber. Volgens weerbureau Weerplaza kan de gevoelstemperatuur worden omschreven als "waterkoud".

Het weerbureau meldt dat het waarschijnlijk een druilerige dag met veel bewolking zal worden. Vooral in het noorden van het land regent of motregent het in de ochtend zo nu en dan licht.

In de ochtend zal de temperatuur volgens Weerplaza tussen de 3 en 5 graden liggen. Er waait een matige zuidwestenwind.

Weerbureau Weeronline raadt bezoekers van de intocht aan om zich dik aan te kleden vanwege het koude weer.