De politie heeft woensdagochtend op en nabij een woonwagenkamp in het Brabantse Oss drie 'kopstukken' van een criminele familie opgepakt. De drie mannen van 26, 48 en 55 jaar worden verdacht van drugshandel op grote schaal.

Volgens De Telegraaf is een van de verdachten Martien R., die eerder al in verband werd gebracht met een liquidatie en meerdere aanslagen op het leven van zijn ex-vriendin.

"Het drietal wordt ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens. Ze zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten", aldus de politie.

De politie is nog bezig met onderzoek op het woonwagenkamp "en de directe omgeving". Het gebied is dan ook afgesloten. De onderzoeksleiding laat weten dat het vermoeden is dat de criminele activiteiten op het kamp werden beraamd. "Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst zoeken wij op het terrein onder meer naar geld, drugs een vuurwapens."

Omdat dit onderzoek ter plaatse nog enkele dagen gaat duren, is voor bewoners van het woonwagenkamp andere woonruimte gezocht. "Er zijn meer dan honderd agenten ingezet voor de operatie, die de naam Alfa heeft gekregen."

Vorige week nog werd de zoon van R. opgepakt, maar al snel weer vrijgelaten. Het is niet bekend of hij nu ook tot de arrestanten behoort.