Drie agenten zijn in de nacht van maandag op dinsdag geslagen, bespuugd en gebeten na een melding over geluidsoverlast aan de Koeweide in Rotterdam. Een 54-jarige vader, zijn 31-jarige zoon en een 29-jarige vrouw zijn aangehouden.

Buurtgenoten alarmeerden de politie rond 1.45 uur over lawaai en ruzie in een woning aan de Koeweide. Meerdere agenten kwamen ter plaatse en gingen in gesprek met de bewoners en een man die op bezoek was.

De bewoners stelden zich opstandig op en beledigden en belemmerden de politie. De 31-jarige man weigerde zich te legitimeren, waarop de agenten hem wilden aanhouden.

Er ontstond een worsteling, waarbij de agenten werden bespuugd. De 31-jarige man probeerde een agent van de portiektrap af te duwen. Ook werden de agenten door hem gebeten en geschopt.

Uiteindelijk kregen de agenten de man onder controle en werd hij gearresteerd. De vader en de vriendin van de man zijn aangehouden voor belediging en belemmering.