Het gaat "naar omstandigheden weer redelijk" met de neergeschoten advocaat Philippe Schol. "Maar het is bepaald geen pretje, dat moge duidelijk zijn", laat hij weten in een gesprek met RTV Oost.

Schol raakte woensdagochtend zwaargewond toen hij in zijn woonplaats Gronau, vlak over de grens bij Enschede, onder vuur werd genomen vanuit een auto. Hij werd door zeker één kogel geraakt.

Na de schietpartij werd Schol in een Duits ziekenhuis succesvol geopereerd aan zijn been. Afgelopen weekend is hij uit het ziekenhuis ontslagen, laat het Duitse openbaar ministerie dinsdag weten aan RTL Nieuws.

Schol zegt zich niet alles wat hem op de ochtend van de schietpartij is overkomen te kunnen herinneren. Hij raakte bewusteloos en is "op een gegeven moment weggezakt".

Schol wil niet ingaan op toedracht van schietpartij

Het is nog onduidelijk wie achter de aanslag op zijn leven zit. In eerste instantie was de politie op zoek naar een witte auto met een Nederlands kenteken waarmee de dader of daders gevlucht zouden zijn. Inmiddels heeft de politie Oost-Nederland laten weten dat het om een zilvergrijze Volkswagen Polo gaat. Beelden van de vluchtauto worden dinsdagavond getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht.

De politie onderzoekt of er een link is tussen het schietincident in Gronau en een incident bij de sportschool Olympic Gym in Losser. Schol was actief als curator en handelde het faillissement van de sportschool af.

Schol wil echter niet ingaan op vragen van de regionale omroep over de toedracht van de schietpartij. Wel laat hij weten zich niet te kunnen vinden in "hoe bepaalde zaken in de media zijn beland". Het is onduidelijk waar hij precies op doelt.