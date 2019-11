Het strooizout dat in de opslaglocaties van Rijkswaterstaat ligt, kan deze winter gewoon worden gebruikt om de gladheid op de wegen te bestrijden. Een deel van het in Nederland opgeslagen strooizout voldoet mogelijk niet aan de PFAS-norm, maar dit zout wordt niet door Rijkswaterstaat gebruikt.

Experts van een grote leverancier, De Zoutbank, luidden maandag de noodklok in De Telegraaf.

Maar het zout van het bedrijf Eurosalt, dat zaken doet met Rijkswaterstaat, voldoet zeker aan alle Europese regels, laat een woordvoerder van de wegbeheerder dinsdag weten aan NU.nl.

Het zout van Eurosalt komt diep uit de grond, waar het al miljoenen jaren ligt en dus niet vervuild kan zijn geraakt door moderne industriële uitstoot. Ook worden er door het zoutbedrijf niet bewust PFAS-bevattende hulpstoffen aan het zout toegevoegd.

Gemeenten of provincies hebben mogelijk wel een probleem

Het zou overigens wel kunnen dat sommige gemeenten of provincies die wel gebruik maken van De Zoutbank alternatieven moeten zoeken als dit zout niet aan de PFAS-normen blijkt te voldoen.

Rijkswaterstaat bouwt in de zomermaanden een voorraad op van zo'n 200 miljoen kilo strooizout, om goed voorbereid te zijn op een mogelijk strenge winter. Daarnaast heeft de wegbeheerder 546 strooiwagens klaarstaan en zijn er in de wintermaanden 350 sneeuwploegen van in totaal 1.200 medewerkers inzetbaar bij overlast.