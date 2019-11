Een 49-jarige man uit Den Haag is maandagmiddag opgepakt nadat hij op sociale media had gedreigd zichzelf op te blazen om zo op te komen voor de sinterklaastraditie, meldt de politie dinsdag.

De man plaatste het bericht afgelopen weekend op Facebook. Dit leidde volgens de politie tot veel onrust.

Na onderzoek kon de verdachte in zijn woning aangehouden worden. De politie trof geen explosieven aan in zijn woning. De man zei dat hij het bericht inderdaad had geplaatst. Ook vertelde hij spijt te hebben van zijn reactie en geschrokken te zijn van wat zijn bericht teweeg had gebracht.

De man zit nog vast en verschijnt donderdag voor de rechter-commissaris. Dan wordt duidelijk of hij langer vast blijft zitten.

Eerder incident bij bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet

De politie meldt dat ze meerdere berichten op sociale media gezien hebben van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. "Zolang geen strafbare grens wordt overschreden, mag iedereen zijn mening geven", zegt de politie. "De reactie van deze verdachte waarin gedreigd werd met een aanslag waarbij onschuldige slachtoffers konden vallen, overschreed die grens."

Het conflict tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet speelt zich niet alleen af op sociale media. Zo werd er vrijdag nog een landelijke bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag ernstig verstoord.

Bij het incident werden vijf voorstanders van Zwarte Piet, van tussen de 13 en 37 jaar oud, aangehouden vanwege geweldpleging en poging tot brandstichting.