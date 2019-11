Jenny Douwes en vijf andere personen gaan in cassatie tegen de werkstraffen van negentig uur die zij opgelegd hebben kregen in hoger beroep voor het blokkeren van tegenstanders van Zwarte Piet op de A7 in 2017. Dat laat hun advocaat Tjalling van der Goot dinsdag weten.

Douwes is het er niet mee eens dat zij schuldig is bevonden aan het medeplegen van de blokkade. De vrouw beweert dat zij nooit heeft opgeroepen tot het versperren van de snelweg.

Het hof dacht hier anders over en oordeelde op 31 oktober dat de rol van Douwes even groot was als die van de anderen.

Met dat laatste zijn de overige vijf het niet eens, die beweren dat hun rol beduidend minder was. Daarnaast zou het niet om een blokkade zijn gegaan, maar een langzaam-aan-actie.

De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar of alles juridisch juist is verlopen. Een uitspraak wordt pas volgend jaar verwacht.