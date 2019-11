De politie heeft slechts één tip binnengekregen over de mishandeling van een conducteur op het station van Breda op 28 september. De beelden van de aanval op de 63-jarige NS-medewerker werden maandag vrijgegeven, omdat de politie nog geen dader in beeld heeft. De maatschappelijke verontwaardiging is groot, laat de politie weten.

"Het filmpje is in een halve dag 120.000 keer gedeeld", meldt een woordvoerder aan NU.nl. "We hebben een tip binnen gehad en vele honderden boze reacties. Veel mensen zijn woest over deze aanval en hopen dat we de dader snel oppakken. De brute beelden komen bij veel mensen hard binnen."

De verdachte zat op de desbetreffende dag in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Omdat de man aan het zwartrijden was, moest hij de trein uit om een treinticket te kopen, waarna hij zijn reis weer zou mogen vervolgen.

Bij de stop op station Breda stapte de verdachte uit en sloeg de conducteur op haar hoofd. Deze klap was zo hard dat de conducteur bewusteloos raakte. Volgens de NS ging de vrouw de dag na het incident weer aan het werk en maakt zij het goed.

De verdachte was getint en had een Vlaams accent

De verdachte is een getinte man van ongeveer 35 jaar oud en had een Vlaams accent. Hij heeft kort, donker haar en is klein van stuk.

De concrete tip heeft nog niet geleid tot een aanhouding. De politie moet uitzoeken of de naam die genoemd is daadwerkelijk van de verdachte is. Tot dusver bekend gaat het niet om een bekende van de politie.

Ook Opsporing Verzocht gaat aandacht aan de zaak besteden

De politie hoopt nog meer tips binnen te krijgen. De zaak wordt dinsdagavond behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De politie toont opnieuw de eerder naar buiten gebrachte camerabeelden van het incident en een NS-woordvoerder geeft een toelichting.

Mochten er niet genoeg tips binnenkomen in Nederland, wordt het onderzoek uitgebreid naar België. De beelden zijn al gedeeld op Belgische sociale media, maar mogelijk komt de zaak binnenkort aan bod in de Belgische evenknie van Opsporing Verzocht.