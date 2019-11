De in september doodgeschoten advocaat Derk Wiersum werd al weken voor zijn liquidatie in de gaten gehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in De Telegraaf. De politie heeft camerabeelden bekeken in de Amsterdamse wijk Buitenveldert waar Wiersum woonde en is geliquideerd.

De recherche heeft kunnen vaststellen dat er sinds augustus in ieder geval drie gestolen voertuigen zijn gebruikt om de woonomgeving van de advocaat in de gaten te houden.

Eerder werd al bekend dat een witte Opel Combo op de ochtend van de liquidatie op 18 september vermoedelijk diende als vluchtauto. Dit voertuig werd later aangetroffen in Almere.

Op camerabeelden is te zien dat deze bestelbus op dag van de liquidatie richting de straat rijdt waar Wiersum woonde en direct na de moord weer vertrekt. De politie gaat ervan uit dat op dat moment de schutter daarin zat en iemand anders het voertuig bestuurde.

Nog twee voertuigen in beslag genomen

Daarnaast zijn er nog twee auto's in beslag genomen. Het gaat om een gestolen Volkswagen Transporter en een gestolen Renault Mégane die gesignaleerd zijn in de buurt van het huis van Wiersum en gebruikt zijn bij zogenoemde voorverkenningen.

De Volkswagen werd na de liquidatie aangetroffen in een parkeergarage in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. De Renault was in brand gestoken. Waar en wanneer de politie deze auto heeft aangetroffen, is niet bekendgemaakt.

Dinsdagavond besteedt de politie opnieuw aandacht aan de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Wiersum vermoedelijk doodgeschoten om zijn werk als advocaat

Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Er wordt sterk rekening gehouden met het feit dat hij is vermoord omdat hij Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi, bijstond.

Op 1 oktober werd een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. De man zit nog steeds in beperking en daarom kan zijn advocaat Tjalling van der Goot desgevraagd niets laten weten over de precieze verdenking tegen zijn cliënt.

Mede door de schok die de moord teweegbracht, is er een extra groot rechercheteam op de zaak gezet. De politie liet al weten te verwachten dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Sinds de liquidatie van Wiersum worden er tientallen mensen rondom het proces tegen Taghi extra beveiligd.