Een zwartrijder heeft op 28 september een 63-jarige conducteur bewusteloos geslagen op station Breda, meldt de politie maandagavond.

De dader is duidelijk te zien op camerabeelden die hangen op perron 5 van het station, waar het incident gebeurde. De politie heeft de beelden gedeeld via de website en zoekt naar mensen die de dader kennen.

De dader is een getinte man van ongeveer 35 jaar oud. Hij had een Vlaams accent en is klein van stuk. Hij heeft kort, donker haar en droeg een wit trainingsjack en een zwarte broek.

De verdachte zat op 28 september in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Bij de stop in Breda stapte de dader uit de trein en sloeg de conducteur op haar hoofd. De klap was zo hard dat de vrouw bewusteloos raakte. De dader vluchtte rond 18.30 uur weg via de roltrap richting de stationshal.