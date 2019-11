Het woon-werkverkeer in met name het westen van het land stond maandagmiddag en -avond helemaal vast. Een woordvoerder van de ANWB zegt dat het druk is omdat het slechte weer "veel natheid op de snelwegen" heeft veroorzaakt.

Op het hoogtepunt om 17.40 uur stond er ruim 1.000 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Volgens een woordvoerder houdt de drukte tot laat in de avond aan. "Het is 2,5 keer zo druk als normaal."

Iets na 18.30 uur lijken de meest erge files langzaamaan te verdwijnen. Er staat nog minder dan 400 kilometer langzaam rijdend verkeer op de weg.

Vooral automobilisten in de regio's Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam moesten rekening houden met langzaam rijdend verkeer. In de laatstgenoemde stad viel de drukte niet te wijten aan de spontaan protesterende boeren bij Schiphol, aldus de ANWB. Daar zou een kapotte vrachtwagen veel oponthoud hebben veroorzaakt.

Op de A20 en A4 in de buurt van Den Haag en Rotterdam kregen forensen te maken met bijna een uur extra reistijd. Meerdere kleine files leiden daar tot een langzame doorstroming. Volgens de ANWB zijn daar geen ongevallen aan voorafgegaan.

"Mensen rijden met zó weinig snelheid, dat het moeilijk wordt om boven op elkaar te rijden", aldus de woordvoerder.