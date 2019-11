Vierders van Sint-Maarten moeten maandag rekening houden met regen, meldt Weerplaza. Er is daarnaast kans op hagel, onweer en windstoten. Vooral kinderen in het westen van het land krijgen te maken met slecht herfstweer.

De temperatuur ligt aan het begin van de avond rond 6 graden, vertelt Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen. De zuidwestenwind is het sterkst in het westen van het land. Daar wordt windkracht 4 tot 6 verwacht, in het binnenland 3 of 4.

De buien trekken vanuit het westen over het land. "Zeker in het westen zijn stevige plensbuien mogelijk, in het oosten zal het meer gestage regen zijn", vertelt hij. "Hoeveel neerslag er gaat vallen, zal van plek tot plek sterk verschillen."

Als de jongste kinderen rond 17.00 uur op pad gaan, regent het bijna overal in Nederland. "Als het meevalt, word je slechts een beetje nat en kom je de avond nog aardig door."

Sommige lopers en hun begeleiders zullen vanwege het slechte weer echter doorweekt zingend langs de deuren moeten, vooral in de westelijke provincies.