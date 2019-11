Verschillende boeren op tractoren hebben maandag aan het eind van de middag onaangekondigd een protest gehouden op Schiphol. De Koninklijke Marechaussee meldt aan NU.nl dat er in totaal 35 voertuigen aanwezig waren.

De marechaussee stelt dat alles in goede orde is verlopen. De trekkers waren richting de vertrekhal gereden en vertrokken vrij snel weer.

Maandag was er eerder op de dag bij het provinciehuis in Haarlem al een protest omtrent de stikstofproblematiek.

De boeren zijn boos omdat cijfers laten zien dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de schadelijke neerslag van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden. De boeren zijn het niet eens met de gebruikte meetmethode.

De afgelopen maanden is het daarom al onrustig met meerdere protesten in verschillende steden. De boeren wilden eerder al bij Schiphol protesteren, omdat zij de luchthaven zien als grootste veroorzaker van het stikstofprobleem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt echter dat Schiphol verantwoordelijk is voor 0,1 procent van de schadelijke neerslag van stikstof.