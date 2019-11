De politie heeft "onlangs" vijf leden van de nieuwe motorclub Hardliners opgepakt op verdenking van bedreiging en afpersing, zo is maandag gemeld. Het gaat om verdachten in de leeftijd van 27 tot 41 jaar.

De mannen komen uit Hoorn, Opmeer, Zwaag en Alkmaar. Ze zijn al voorgeleid en in bewaring gesteld.

Hardliners is vanuit de cel opgericht door Lysander de R., de ex-president van de Hells Angels. De man zit momenteel een celstraf van negen jaar uit, onder meer voor het leidinggeven aan een criminele organisatie.

De rechtbank stelde in het vonnis dat de chapter van de Hells Angels in Haarlem bekendstond als "keihard". "Hij (De R., red.) wilde de baas in Haarlem zijn. Een waar schrikbewind werd gevoerd." De oprichting van de motorclub vanuit de cel leidde tot Kamervragen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zoekt de afgelopen periode veelal de gang naar de rechter om motorclubs te laten verbieden. Dit is in het geval van Satudarah, de Hells Angels en No Surrender ook succesvol gebleken. Overigens loopt er nog wel een hoger beroep in de laatste twee gevallen.

Ook motorclub Bandidos werd verboden, maar dit geldt alleen voor Bandidos Holland en niet voor individuele chapters. Het OM is hiertegen in cassatie gegaan.