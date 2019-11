De marechaussee heeft zaterdag een 26-jarige man uit de Limburgse plaats Baexem opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij was bij de grensovergang gezien in het gezelschap van een "groep Moldaviërs". Dit gebeurde bij de N366 die overgaat in de Duitse autoweg B408.

Er liepen elf Moldaviërs tussen de 3 en 39 jaar oud bij de man, zo laat de marechaussee maandag weten. "Dit trok de aandacht van de marechaussees."

In totaal gaat het om vijf kinderen en zes volwassenen. "De vreemdelingen hebben asiel aangevraagd", aldus de marechaussee.

De verdachte zit momenteel nog vast. Er wordt nog nader onderzoek gedaan in de zaak.