Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 25 jaar celstraf geëist tegen een 38-jarige man voor onder meer het in brand steken van een kapper in Enschede in februari 2017.

Ook wordt de man verdacht van een liquidatiepoging in Enschede in januari van dat jaar.

Een vijftigjarige kapper raakte in februari zwaargewond nadat hij in zijn eigen zaak met een brandbare vloeistof werd overgoten en in brand werd gestoken. Een maand eerder werd in dezelfde stad een 28-jarige man neergeschoten. Vrijwel meteen vermoedde de politie dat de zaken met elkaar te maken hebben.

Maandag hoort ook de broer van de 38-jarige verdachte zijn strafeis. Hij wordt verdacht van een liquidatiepoging op een parkeerplaats net over de grens in het Duitse Gronau en het beschieten van vier panden in Enschede en Almelo.