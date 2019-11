In België en Nederland zijn vorige week in totaal zes mannen opgepakt op verdenking van het financieren van terrorisme. De verdachten, van wie er drie uit Nederland komen, zouden in 2013 en 2014 geld aan IS-strijders hebben overhandigd in Turkije en Syrië. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Het geld zou zijn ingezameld door een stichting "met als doel 'hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers'", zo stelt justitie.

Er zou voor 2 ton aan donaties zijn binnengekomen, waarvan uiteindelijk 130.000 euro is overhandigd. "Met de rest van het geld zouden de reizen zijn gefinancierd en een van de verdachten heeft vermoedelijk een deel van het geld overgemaakt naar een andere, aan hem gelieerde, stichting. Hij wordt daarom ook verdacht van verduistering."

Een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zorgde in het voorjaar van 2018 voor het onderzoek. Elf adressen in Midden-Nederland en België zijn doorzocht. Er zijn gegevensdragers (zoals bijvoorbeeld computers en telefoons) en documenten in beslag genomen.