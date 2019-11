René V. heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor onder meer het steken, aanrijden en mishandelen van vier willekeurige vrouwen in de provincie Noord-Holland. De rechtbank acht de 24-jarige man schuldig aan meervoudige pogingen tot moord.

Daarnaast is de man schuldig bevonden aan het dreigen met verkrachting van vijf vrouwen en het telefonisch stalken van een van hen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had om zes jaar cel en tbs gevraagd omdat de man bewust het risico had aanvaard dat hij zijn slachtoffers dodelijk zou verwonden.

Een aantal steekincidenten, die plaatsvonden in de periode van november 2018 tot en met 26 januari 2019, kon hij zich niet meer herinneren. Dit had volgens hem onder andere te maken met overmatig drugsgebruik. Daarnaast sprak hij tegen dat hij de vrouwen, die aan het joggen of fietsen waren, bewust had gestoken.

De man is vrijgesproken van een vijfde poging tot moord omdat volgens de rechtbank niet kan worden aangetoond dat er opzet in het spel was.

V. erkent eigen problemen niet volledig

De rechtbank oordeelt in de andere gevallen wel dat er genoeg bewijs is dat de man doelbewust op zoek ging naar zijn slachtoffers. Zo reed de man opvallend vaak zonder enig doel over rustige landweggetjes. Ook verklaarden de slachtoffers dat de man bewust op hen inreed.

Dat V. zijn eigen problemen niet volledig erkende en de kans op herhaling door deskundigen als groot werd ingeschat, zorgde ervoor dat de rechter het advies van tbs met dwangverpleging overnam.