Bewolking trekt maandag vanuit het westen over het land, wat later op de dag tot regen leidt.

In het binnenland kan het 's ochtends nog licht vriezen en is er kans op mistvorming. Daarna neemt de bewolking toe en 's middags kan het ook in het oosten gaan regenen.

's Avonds kunnen zwaardere buien gaan vallen, met mogelijk hagel en onweer aan zee.

Het kwik komt niet hoger dan 7 tot 8 graden.