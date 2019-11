De planeet Mercurius trekt maandag voor de zon langs, maar dit zal door bewolking en regen waarschijnlijk niet zichtbaar zijn in Nederland, meldt Weeronline. De eerstvolgende keer dat de binnenste planeet van ons zonnestelsel tussen de zon en de aarde beweegt vindt plaats in 2032.

De Mercuriusovergang vindt plaats tussen 13.34 uur en 16.54 uur. Terwijl de planeet langs de zon kruipt, is het echter geheel bewolkt. Vanuit het westen trekken 's ochtends dikke wolken over het land die later ook regenbuien kunnen worden.

Tijdens de overgang vindt een soort kleine zonsverduistering plaats. Bij een 'gebruikelijke' zonsverduistering komt de maan tussen de aarde en de zon.

De maan staat aanzienlijk dichterbij dan Mercurius. Waar de maan het licht van de zon vrijwel volledig kan blokkeren, bereikt bij een Mercuriusovergang slechts 0,0026 procent minder zonlicht de aarde. Er is dan een kleine stip te zien die zich langs de zon beweegt.

De binnenste planeet van ons zonnestelsel doet 88 dagen over een ronde om de zon, waardoor het ongeveer vier keer per jaar tussen de aarde en de zon staat. Doordat de baan van Mercurius schuin is ten opzichte van de aarde, is een overgang echter niet vaak te zien.