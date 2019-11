Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft voor volgende week de agenda schoongeveegd om zich te focussen op het beschermen van de eigen demonstranten, vertelt voorman Jerry Afriyie zondagavond in gesprek met NU.nl.

De KOZP-topman is er niet van overtuigd dat de overheid de veiligheid van KOZP-demonstranten kan waarborgen en kondigt daarom aan dat de groep zelf actie gaat ondernemen.

"Wij gaan onze demonstranten actief beschermen tegen burgers die tegen ons geweld willen plegen." Afriyie laat zich niet uit over welke maatregelen de actiegroep treft.

Sinds het incident vrijdag in Den Haag, toen een bijeenkomst van KOZP in Den Haag werd verstoord door vijf mannen, is het vertrouwen van de KOZP in de overheid flink gedaald. "Het is een schande wat daar is gebeurd", aldus Afriyie. Vier van de vijf opgepakte mannen zijn inmiddels in vrijheid gesteld.

'Bescherming van demonstranten bij sinterklaasintochten gaan we regelen'

In de aankomende weken is de actiegroep naar eigen zeggen bij twaalf sinterklaasintochten aanwezig om te demonstreren tegen Zwarte Piet. De bescherming van die demonstranten wordt aankomende week geregeld, aldus Afriyie.

Eerder op de avond kreeg hij opnieuw een domper te verwerken, toen opnieuw een activiteit van KOZP spaak liep. In het Overijsselse Hengelo zou Afriyie deelnemen aan een zwartepietendiscussie, maar op het laatste moment zouden lokale gemeenteraadsleden hebben afgezegd. De vrees voor rellen speelde daarbij een rol, schrijft Tubantia.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat hij het "betreurt" dat het vertrouwen van KOZP in de overheid is gedaald, en vertelt dat in gesprek met de media geen informatie wordt vrijgegeven over politie-inzet.