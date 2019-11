Het Surinaamse Regio Bijstand Team Paramaribo heeft na een beroving waarbij schoten zijn gelost een 25-jarige Nederlandse man aangehouden, die in Nederland wordt verdacht van medeplegen van de moord op de 24-jarige Shaquille Goedhart. De verdachte is uitgezet naar Nederland, bevestigt het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) zondag, na berichtgeving van het Surinaamse Starnieuws.

Volgens Starnieuws gaat het om Marc-Anthony G. Het OM geeft hier verder geen informatie over, maar zegt wel dat de verdachte een man uit Nijmegen is.

Goedhart werd op 2 mei van dit jaar op straat in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten. Hij werd in zijn hoofd en hals geraakt en overleed ter plaatse. In de weken daarna werden twee mannen aangehouden. Ze zouden volgens het OM het slachtoffer al langere tijd hebben gevolgd en naar de moordlocatie hebben gelokt.

Eerder al stonden deze twee verdachten van de liquidatie, Rivelino V. en Badr K., voor de rechter. Die laatste wordt ervan verdacht geschoten te hebben, evenals G.