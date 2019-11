Een koffiebar in het Amsterdamse stadsdeel Noord is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt.

De politie heeft kort na het schietincident in de omgeving van de koffiebar aan het Gedempt Hamerkanaal twee personen aangehouden. Wat de betrokkenheid van de verdachten is, is nog onduidelijk.

Bij het incident, dat rond 2.00 uur plaatsvond, zijn geen gewonden gevallen. Meerdere politie-eenheden waren ter plaatse voor sporenonderzoek. In de ruiten van het pand zijn meerdere kogelgaten aangetroffen.

Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang.