Een landelijke bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag is vrijdagavond verstoord. Daarbij zijn vier personen aangehouden, maar de politie kan nog niet zeggen of het om voor- en/of tegenstanders van zwarte piet gaat.

Tijdens de verstoring is schade aan een pand aan de Beatrijsstraat ontstaan. Een woordvoerder van de politie zegt dat er enkele ramen zijn vernield. Ook zou er vuurwerk zijn gebruikt, maar de politie kon nog niet zeggen of als gevolg daarvan ook brand is ontstaan.

Agenten zijn vrijdagavond nog in grote getale aanwezig bij het pand.

KOZP is een actiegroep die pleit voor het aanpassen van zwarte piet. Volgens de website van de actiegroep "delen verschillende sprekers kennis, ervaringen en praktische tools" tijdens de bijeenkomst in aanloop naar de landelijke en lokale intochten die in het weekend van 16 november zullen plaatsvinden.

De politie is vrijdagavond massaal aanwezig bij het pand aan de Beatrijsstraat. (Foto: Regio15)