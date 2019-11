Een landelijke bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag is vrijdagavond verstoord. Daarbij zijn vijf voorstanders van Zwarte Piet aangehouden vanwege geweldpleging en poging tot brandstichting.

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding dat er schade werd veroorzaakt in de buurt van een pand aan de Beatrijsstraat, waar op dat moment een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet plaatsvond. De politie trof in de Beatrijsstraat een groep personen aan die vernielingen aan het plegen waren.

Een woordvoerder van de politie zegt dat enkele ramen van het pand en ramen van auto's op de binnenplaats zijn vernield. Ook zou er vuurwerk zijn gebruikt, waarbij brand is ontstaan.

De politie heeft vijf in Den Andel en Den Haag woonachtige mannen van tussen de 13 en 37 jaar oud opgepakt. De politie onderzoekt nog wat voor rol zij precies hebben gespeeld tijdens de vernielingen. De politie is na de melding in groten getale uitgerukt en is de hele avond bij het pand aanwezig geweest om sporenonderzoek te doen.

Mitchell Esajas van KOZP meldde rond 22.00 uur uur op Facebook dat de politie "inmiddels de wijk heeft uitgekamd" en dat de leden van de actiegroep weer naar buiten mochten. Hij is daarna naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen.

Mitchell Esajas deelde op Facebook foto's van de schade. (Foto: Mitchell Esajas)

Esajas: 'Geschrokken, maar ongedeerd'

"Mensen zijn geschrokken, maar gelukkig is iedereen ongedeerd", zegt Esajas op Facebook. "Pro-Pieten en hooligans willen ons hiermee intimideren en angst aanjagen. Ik ben niet angstig, maar ik ben benieuwd hoe Nederland hierop zal reageren. Blijven politici en het 'stille midden' stil, of gaat er nu een keer actie worden ondernomen?"

Volgens de website van de actiegroep deelden "verschillende sprekers kennis, ervaringen en praktische tools" tijdens de bijeenkomst in aanloop naar de landelijke en lokale intochten die in het weekend van 16 november zullen plaatsvinden.

De actiegroep KOZP is in 2014 opgericht en heeft naar eigen zeggen als doel om "de racistische figuur Zwarte Piet uit te bannen".

De politie was vrijdagavond massaal aanwezig bij het pand aan de Beatrijsstraat. (Foto: Regio15)

Pieten bij landelijke intocht hebben roetvegen

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Apeldoorn. De pieten zullen dan alleen roetvegen hebben en dus niet helemaal zwart zijn. Dit is besloten door de NTR, die verantwoordelijk is voor de registratie en het Sinterklaasjournaal, na afstemming met de gemeente.

"De NTR heeft in 2014 de roetveegpiet geïntroduceerd en het aantal volledig zwart geschminkte pieten geleidelijk afgebouwd", aldus de NTR.

Een jaar geleden kondigde de omroep ook al aan volledig over te gaan op roetveegpieten, maar in het Sinterklaasjournaal was uiteindelijk een combinatie van geheel zwarte pieten en roetveegpieten te zien.