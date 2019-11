Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt dat er voor volgend jaar vijfduizend nieuwe opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers.

Vorige maand liet het COA al weten dat de opvangcentra momenteel "bomvol" zitten. Uit berekeningen blijkt nu dat de bezetting het komende jaar hoger zal zijn dan verwacht.

Het COA vraagt de hulp van gemeenten om de extra capaciteit te realiseren. Ook wil het COA de contracten van tien bestaande azc's opnieuw verlengen.

Op dit moment zitten ruim 26.500 asielzoekers in opvangcentra in Nederland. Dat is net onder het niveau van 2016. In dat jaar had Nederland te maken met de nasleep van de vluchtelingencrisis.

Oorzaken stijging aantal asielzoekers in opvang Licht stijgende instroom van asielzoekers.

Statushouders blijven door krapte op woningmarkt langer in de opvang.

Meer tijd nodig voor behandeling van asielaanvragen.

Stijging door groter aantal Syriërs

Er zijn meerdere verklaringen voor de drukte in de azc's volgens het COA. Zo stijgt het aantal asielvragen de laatste maanden, al zijn het er dit jaar tot dusver nog altijd honderden minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De stijging komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voornamelijk door een groter aantal Syrische asielzoekers en nareizigers. Ook zijn er zo'n 5.500 bewoners die verblijfsvergunningen hebben, maar de opvang niet kunnen verlaten vanwege krapte op de woningmarkt.

Daarnaast moeten bewoners van azc's steeds langer wachten tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) klaar is met hun asielaanvragen. De dienst moest vorig jaar nieuw personeel werven, omdat de gemiddelde doorlooptijden voor de verzoeken door de grotere instroom opliepen.