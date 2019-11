De rechter-commissaris van Rotterdam heeft vrijdag drie mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vermissing van de 52-jarige Naima Jillal, voorwaardelijk vrijgelaten.

In een reactie aan NU.nl laat de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten dat de verdachten niet verantwoordelijk worden gehouden voor de directe vermissing van Jillal, maar dat ze wel verdacht worden van betrokkenheid bij de vermissing. Omdat de verdachten een kleine rol hebben in de verdwijning, zijn ze onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten.

De drie verdachten, een 34-jarige man zonder vaste verblijfplaats in Nederland, een 39-jarige man uit Rijswijk en een 45-jarige vrouw uit Amsterdam, blijven wel verdachte in de zaak.

De twee mannelijke verdachten meldden zich woensdag via hun advocaat bij de politie. De 34-jarige man wordt ook verdacht van opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving van de neef van Jillal. Daarbij zou ook een vuurwapen zijn gebruikt.

Jillal is zondag 20 oktober voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. De vrouw is daar in een donkere personenauto gestapt. De politie vermoedt dat Jillal slachtoffer is geworden van een misdrijf. Volgens Het Parool heeft de verdwijning van de vrouw mogelijk te maken met zware georganiseerde criminaliteit.