Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) heeft donderdagavond de zorgverlening van een zorginstelling in Rolde direct stopgezet, aldus het Dagblad van het Noorden. De 24 bewoners worden vrijdag verhuisd naar een andere zorginstelling.

De burgemeester maakte zich zorgen over de de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de cliënten. De zorgverlening werd verleend door Stichting Altijd Zorg (SAZ), maar wordt in de nacht van donderdag op vrijdag tijdelijk door andere zorginstellingen op zich genomen totdat de bewoners zijn overgeplaatst.

SAZ bestond pas acht maanden en voorzitter Richard Schlichting wilde donderdagavond tegen het dagblad nog niet reageren.

Te weinig personeel

Eerder op de donderdag was er een controle door de gemeente in de zorginstelling op ‘t Ruige Veld in Rolde na overlastklachten uit de omgeving. Tijdens de controle bleek dat de situatie onveilig was, onder andere omdat er te weinig personeel was voor het aantal cliënten.

"Bovendien waren deze zorgverleners onvoldoende geschoold en waren er minderjarige kinderen aanwezig”, vertelde de burgemeester aan het Dagblad van het Noorden.

Na overleg tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester is besloten de zorginstelling per direct te sluiten.