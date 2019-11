Hanne Buis, directeur van Lelystad Airport, twijfelt er niet aan dat de luchthaven in 2020 opengaat voor vakantieverkeer. Dat zegt ze in gesprek met NU.nl. Op welke datum in 2020 het vliegveld opengaat, is nog onduidelijk. Dat besluit ligt bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Buis spreekt haar vertrouwen uit in 2020 als openingsjaar op een voor Lelystad Airport "speciale dag". Vanaf donderdag 7.00 uur is er luchtverkeersleiding aanwezig op het vliegveld.

De luchtverkeersleiders gaan in eerste instantie het huidige kleinere vliegverkeer in de juiste banen leiden. Na de opening van de luchthaven voor handelsverkeer moeten dat grotere vliegtuigen worden.

"In principe is de luchthaven nu klaar voor die opening", legt Buis uit. "Het is natuurlijk wel zo dat degene die straks de koffie schenkt, nog even wacht met het inbouwen van de koffiemachine. Dus vanaf het moment dat de minister zegt: we gaan open, hebben we nog een paar weken nodig, maar met alle grote infrastructurele zaken zijn we klaar om op elk gewenst moment open te gaan."

Als directeur zal u toch wel op een moment mikken dat het vliegveld opengaat?

Buis: "Over de opening ga ik niet. Ik ben verantwoordelijk voor de infrastructuur, maar de minister is verantwoordelijk voor de openingsdatum. Er is vooralsnog echt geen gepland moment. We wachten tot de minister een go geeft en dan zijn we er op elk gewenst moment klaar voor."

Hoe zeker is het dat vakantieverkeer überhaupt ooit vanaf Lelystad Airport vertrekt?

Lachend: "Als ik er niet meer in zou geloven zou ik hier niet meer zitten. In 2008 heeft de Nederlandse overheid besloten om mee te doen met de wereldwijde groei van de luchtvaart, om Nederland verbonden te houden met de rest van de wereld."

"Schiphol neemt het leeuwendeel van die vluchten voor zijn rekening, maar vliegtuigen die niet per se de complexe infrastructuur van Schiphol nodig hebben, kunnen fantastisch vanaf Lelystad of Eindhoven vliegen."

Toch wordt er ook weer gesproken over meer vluchten vanaf Schiphol. Betekent dat niet dat alsnog van Lelystad Airport kan worden afgezien?

"In de wens van het kabinet om Nederland verbonden te houden met de wereld, speelt Schiphol een grote rol. In Frankrijk, Engeland en Duitsland zie je dat de luchtvaart enorm hard groeit. Uit cijfers van Airbus blijkt dat het aantal vluchten de komende decennia zal verdubbelen."

"Nederland heeft gekozen om daar niet aan mee te doen, maar om gematigd en gecontroleerd te groeien. Dan heb je zowel Schiphol als Lelystad nodig."

Lelystad Airport-directeur Hanne Buis. (Foto: Lelystad Airport)

Begin juli schreef de minister dat de opening in april 2020 niet realistisch meer is. Gezien de seizoenen waarmee luchtvaartmaatschappijen werken, lijkt het dan november 2020 te worden.

"De luchtvaart werkt inderdaad met seizoenen. Het zomerseizoen loopt van april tot november en het winterseizoen andersom. Het is logisch om te denken dat je een luchthaven opent aan het begin van die seizoenen."

"Maar er zijn op andere plekken in de wereld ook luchthavens midden in de winter of zomer geopend. Voor Lelystad Airport hangt het ervan af wat door de minister besloten wordt."

Lelystad Airport moet Flevoland een economisch impuls geven, maar toch is er ook kritiek. Onder meer over de zogeheten laagvliegroutes.

"Die weerstand is niet breed gedragen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 6 procent van de inwoners van Gelderland en Overijssel écht tegen de luchthaven is."

"En is 2 kilometer, wat de minimale vlieghoogte is, laag of hoog? Ik weet dat uit gebieden rond Eindhoven, waar ook op die hoogte wordt gevlogen slechts zo'n twintig klachten op jaarbasis komen. En ook daar zijn stiltegebieden. Soms kan een vliegtuig voor het gevoel lager vliegen dan het daadwerkelijk vliegt."

De luchtverkeersleiding in de verkeerstoren van Lelystad Airport. (Foto: Luchtverkeersleiding Nederland)

Er is door verschillende partijen zo'n 200 miljoen euro geïnvesteerd in het vliegveld. Is er een moment dat langer uitstel eigenlijk niet meer kan, omdat de kosten dan te hoog worden?

"Nee, dat moment is er niet. Natuurlijk hebben we investeringen gedaan en doen we die elke dag nog, om de luchthaven klaar te maken om open te gaan in 2020. Ik heb er ook echt alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren, anders zouden we die investeringen niet doen."

"Uiteindelijk bouw je een luchthaven niet als een hippe kledingwinkel die in het eerste seizoen meteen enorm veel cash moet genereren. Het is een langjarige investering. Een of twee jaar uitstel haalt niet meteen de hele businesscase onderuit."