De man die wordt verdacht van een liquidatie in Amsterdam in mei van dit jaar heeft informatie opgezocht over de in september doodgeschoten advocaat Derk Wiersum en zijn collega Bart Stapert, die beiden kroongetuige Nabil B. bijstonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

De 29-jarige Badr K. heeft volgens een woordvoerder voor zover bekend op zijn telefoon alleen naar de namen van de beide advocaten gezocht. Dit gebeurde voor de moord op Wiersum.

Deze informatie is pas na de liquidatie van de strafrechtadvocaat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert in handen gekomen van justitie.

Het OM doet nu onderzoek in welke context deze zoekopdrachten van K. geplaatst moeten worden en of hij iets te maken heeft met de moord op Wiersum.

Man verdacht van meerdere moordpogingen

Volgens Het Parool zou K. in contact staan met mensen rondom Ridouan Taghi. Het OM houdt er rekening mee dat de meest gezochte crimineel van Nederland opdracht heeft gegeven voor de moord op Wiersum.

K. staat naast de moord in mei in Amsterdam ook terecht voor betrokkenheid bij de mislukte moordpoging op een medewerker van een spyshop in Amsterdam in augustus 2018.

Het Parool schrijft dat donderdag op een inleidende zitting tegen K. duidelijk is geworden dat de man ook een rol zou hebben gespeeld bij een eveneens mislukte liquidatie in de Amsterdamse buurt De Pijp in juli 2018.