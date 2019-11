De gezagvoerder van het toestel dat woensdagavond op Schiphol per ongeluk een melding over unlawful interference (onrechtmatige inmenging) verstuurde vanuit de cockpit, liet de betreffende methode om zo'n melding te versturen aan een piloot in opleiding zien. Dat zegt een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Air Europa donderdag in gesprek met de NOS.

Verder meldt Air Europa dat het geen onderzoek instelt naar de gezagvoerder in kwestie. Volgens de maatschappij valt hem "absoluut niets te verwijten".

De Koninklijke Marechaussee en de veiligheidsregio melden dat de situatie op de Amsterdamse luchthaven geëvalueerd gaat worden. Wanneer deze evaluatie gaat plaatsvinden, is volgens de woordvoerders nog niet bekend.

De melding, die rond 19.00 uur werd gedaan, werd op Schiphol uiterst serieus genomen: er werd direct opgeschaald naar GRIP-3. Bij een dergelijke melding is er sprake van een "mogelijke bedreiging voor het welzijn van de bevolking binnen een gemeente".

Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee traumahelikopters, een arrestatieteam, de brandweer, de politie, de marechaussee en een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) kwamen ter plaatse.

Passagiers en crewleden uit het toestel gehaald

Het zwaarbewapende DSI-team enterde rond 20.30 uur het vliegtuig en haalde de passagiers en crewleden veilig uit het toestel. Kort daarna bracht Air Europa officieel naar buiten dat het om een vals alarm ging.

Op sociale media circuleerden geruchten dat er een aantal aanhoudingen zouden zijn verricht. De Koninklijke Marechaussee meldde echter dat deze berichten niet klopten en dat er geen personen zijn aangehouden.

De inzittenden zouden naar Madrid vertrekken. Op de luchthaven heeft het incident tot vertraging van vijftien tot twintig vluchten geleid.