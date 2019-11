De woensdag in Duitsland neergeschoten advocaat Philippe Schol heeft donderdag voor het eerst kort gesproken met de politie, laat het Duitse openbaar ministerie desgevraagd aan NU.nl weten. Zijn gesteldheid is licht verbeterd.

Schol raakte woensdagochtend zwaargewond toen hij in zijn woonplaats Gronau, vlak over de grens bij Enschede, onder vuur werd genomen vanuit een auto. De man werd door zeker één kogel geraakt.

Schol werd overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het Duitse openbaar ministerie is de operatie geslaagd "en is zijn toestand ten opzichte van woensdag licht verbeterd".

De politie hoopt de advocaat later op donderdag verder te kunnen ondervragen om erachter te komen of hij enig idee heeft wie achter de aanslag op zijn leven zit. Informatie hierover zal niet naar buiten worden gebracht, omdat dit het onderzoek kan verstoren.

Dader of daders nog steeds voortvluchtig

De politie is nog steeds op zoek naar een witte auto met een Nederlands kenteken waarin de dader of daders in gevlucht zouden zijn. Over de vraag of zij nog steeds in Duitsland zijn, wil de woordvoerder niet speculeren.

Ook wordt onderzocht of Schol inderdaad werd beveiligd. Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet woensdag aan NU.nl weten op de hoogte te zijn geweest van de dreiging. Daarop nam de NCTV contact op met de Duitse en Nederlandse autoriteiten.

Volgens de NCTV heeft zowel justitie in Nederland als het Duitse openbaar ministerie maatregelen getroffen, maar ook het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wil hier niet op ingaan.

Politie onderzoekt link met schietincident bij sportschool

De politie in Nederland onderzoekt of er een link is tussen het schietincident in Gronau en een incident bij de sportschool Olympic Gym in Losser. Schol was actief als curator en handelde het faillissement van de sportschool af.

Volgens Schol gebruikte de voormalige eigenaar de sportschool als middel om drugsgeld wit te wassen. Begin oktober werd Olympic Gym nog beschoten.