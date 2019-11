Verdachte situatie in een vliegtuig bij de D-pier was vals alarm

Waarschuwing zou per ongeluk zijn verstuurd, waardoor Schiphol aan kaping dacht

Zwaarbewapende Dienst Speciale Interventies moest inzittenden uit vliegtuig halen

Marechaussee verricht verder onderzoek.

Goedenavond, mijn naam is Leon Moleman. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de situatie op Schiphol.Dit is wat we tot nu toe weten: