Ergun S., de 33-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht twee mensen in een bioscoop in Groningen om het leven te hebben gebracht, blijft nog minimaal negentig dagen vastzitten. Dat meldt de rechtbank Noord-Nederland woensdagavond.

S. blijft tot die tijd in beperkingen vastzitten. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat.

Op 26 oktober werden twee overleden personen aangetroffen in een bioscoop aan de Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Diezelfde dag vaardigde de politie een opsporingsbevel uit voor de verdachte. S. werd een dag later aangehouden.

De slachtoffers zijn een 55-jarige man en een 56-jarige vrouw afkomstig uit Slochteren, die als schoonmakers in de bioscoop werkten. Waarom S. hen om het leven zou hebben gebracht, is nog niet bekend.