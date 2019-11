In de haven van IJmuiden zijn woensdagochtend zestien mensen gevonden in een vrachtwagen die onderweg was naar Engeland. De Koninklijke Marechaussee spreekt van een groep met verschillende nationaliteiten. Ze hadden zich verstopt tussen de vervoerde auto-onderdelen.

Voor de veerboot kon vertrekken meldde de 45-jarige Turkse chauffeur zich bij de autoriteiten. Hij had "geluiden" uit zijn trailer gehoord, waarna het voertuig doorzocht werd.

Daar werden uiteindelijk vier minderjarige jongens, een vrouw en elf mannen levend aangetroffen, waarna de chauffeur werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Inmiddels is het onderzoek overgedragen aan de politie.

Twee weken geleden stuitten Britse agenten op 39 lichamen in een koeltrailer in het Britse Essex. Die vrachtwagen was vertrokken vanuit het Belgische Zeebrugge. Vermoedelijk komen de 'inklimmers' uit Vietnam, nadat Britse agenten met mogelijke nabestaanden uit het land sprak. Verder onderzoek moet uitsluitsel geven.