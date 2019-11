De rechtbank heeft woensdag een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd aan alle 67 verdachten die in mei een varkensboerderij in de Noord-Brabantse plaats Boxtel bezetten.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste onvoorwaardelijke celstraffen van een week.

Ruim honderd dierenactivisten waren in mei naar het terrein gekomen, omdat er volgens hen gewonde dieren in het gebouw waren. De actievoerders van Meat the Victims wilden de dieren meenemen om te verzorgen. De boerderij in Boxtel was willekeurig gekozen door de demonstranten.

Tijdens de bezetting kwamen tientallen boeren uit de omgeving naar de boerderij om steun te betuigen aan de eigenaar van de varkensboerderij. Nadat de sfeer grimmiger werd, maakte de politie rond 22.00 uur een einde aan de actie en pakte 76 personen op, van wie er negen snel zijn heengezonden. Ook een van de tegendemonstranten werd gearresteerd, omdat hij een voertuig had vernield.

Een deel van de verdachten komt uit Nederland. Anderen komen uit diverse Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland, Tsjechië, Griekenland, Finland, Noorwegen en Zweden.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) was niet te spreken over de bezetting. POV-voorzitter Linda Janssen noemde de actie destijds "intimiderend en volstrekt ontoelaatbaar". "Waar eindigt dit als hier geen paal en perk aan wordt gesteld door de maatschappij en politiek?"