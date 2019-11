De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was op de hoogte van de dreiging tegen de woensdag neergeschoten advocaat Philippe Schol, laat de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) aan NU.nl weten.

Volgens de orde heeft de NCTV daarop contact opgenomen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) en is er een dreigingsanalyse opgesteld.

De maatregelen die voor Schol zijn getroffen, worden uit veiligheidsoverwegingen niet openbaar gemaakt.

De advocaat werd woensdagochtend in zijn woonplaats Gronau, een Duitse plaats net over de grens bij Enschede, vanuit een rijdende auto onder vuur genomen. Hij raakte zwaargewond, maar was wel aanspreekbaar. Schol is opgenomen in het ziekenhuis.

De woordvoerder van de Nederlandse orde van advocaten zegt dat iedereen flink geschrokken is: "Dat geldt voor de advocaat, zijn directe omgeving, zijn kantoor en ook voor de NOvA."

Het beschieten van Schol was volgens de Duitse politie een gerichte actie. De autoriteiten zijn op zoek naar de witte auto van waaruit de advocaat zou zijn beschoten. Het voertuig had een Nederlands kenteken en er zaten meerdere personen in de auto.

Tweede schietincident na liquidatie Derk Wiersum

Na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum op 18 september is voor de tweede keer dit jaar een advocaat beschoten. Volgens de woordvoerder "laat deze liquidatiepoging ook weer zien dat veiligheid van advocaten serieuze aandacht en toereikende middelen verdient".

Volgens de orde kan 100 procent veiligheid nooit worden gegarandeerd, maar moet wel opnieuw een analyse worden uitgevoerd. Het gaat in dit geval namelijk niet om een strafrechtadvocaat, maar een faillissementscurator.

Politie onderzoekt link met eerder schietincident

De Nederlandse politie onderzoekt of er een link is tussen de schietpartij en het schietincident begin oktober bij een sportschool in Losser. Schol werkte als curator voor een advocatenkantoor in Enschede en hield zich bezig met het faillissement van de sportschool.