Een achttienjarige man uit Amsterdam is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor het ophangen van een handgranaat aan het supportershome van voetbalclub ADO in Den Haag.

Het projectiel werd op 8 april geplaatst tegen een buitenwand van het supportershome. Ook werden er drie rode kruizen op de wanden gespoten.

Op camerabeelden is te zien dat een auto stopt vlakbij het supportershome. Een van de drie inzittenden stapt uit en staat bijna twee minuten op de plaats waar later de handgranaat en de kruizen werden aangetroffen. De verdachte was een van de inzittenden.

Volgens de rechtbank in Amsterdam is het niet aannemelijk dat een van de andere inzittenden de handgranaat heeft opgehangen. Er is voldoende bewijs dat de verdachte schuldig is aan bedreiging, het bezitten van een handgranaat en het beschadigen van het supportershome.

Rechter: 'Verdachte droeg bij aan geweld tussen Ajax en ADO'

De rechter vindt dat de verdachte heeft bijgedragen aan de "zorgwekkende sfeer van escalerend geweld tussen aanhangers van ADO Den Haag en Ajax. Hij heeft zich hier kennelijk niet om bekommerd en op geen enkele manier openheid van zaken gegeven. Ook heeft hij geen verantwoordelijkheid genomen voor het gevaar, de angst en de onrust die hij heeft veroorzaakt."

De twee andere mannen zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.