Een advocaat uit Enschede is volgens Tubantia woensdag gewond geraakt doordat hij vanuit een auto werd beschoten in Gronau, een Duitse plaats over de grens ter hoogte van Enschede. De Duitse politie laat weten dat de man aanspreekbaar is. De politie gaat uit van een gerichte actie.

De vermoedelijke dader zou zijn gevlucht in een witte auto met een Nederlands kenteken. In het voertuig zaten meerdere mensen.

Het schietincident vond woensdagmorgen plaats in de Losserstrasse in Gronau. De advocaat is volgens de Duitse politie door zeker één kogel geraakt.

Eerder dit jaar werd op 18 september advocaat Derk Wiersum doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in het proces tegen Ridouan Taghi.