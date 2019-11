De Friese gemeente Smallingerland heeft onterecht het bestemmingsplan aangepast om het boren naar gas onmogelijk te maken, oordeelt de Raad van State (RvS) woensdag.

De gemeente wilde koste wat het kost de gaswinning tegenhouden en moest zich in augustus van dit jaar daarvoor verantwoorden.

De rechtszaak tegen het gewijzigde bestemmingsplan van de gemeente was aangespannen door de minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes. Volgens Wiebes ging Smallingerland met het wijzigen van het bestemmingsplan in tegen de landelijke energieregels.

Smallingerland legde in haar bestemmingsplan vast dat een verkenningsonderzoek naar gaswinning en de opsporing van gas in de gemeente niet mogelijk zijn. Volgens de bestuursrechter stond de vraag centraal of de gemeente daarmee een "ruimtelijk relevant doel" nastreeft.

Gemeente diende volgens RvS geen maatschappelijk doel

In een bestemmingsplan worden zaken rondom ruimtelijke inrichting geregeld. Denk hierbij aan de aanleg van wegen of de bouw van scholen. Deze voorzieningen dienen een maatschappelijk doel.

Dit is volgens de RvS niet het geval bij de wijzigingen die Smallingerland doorvoerde, waardoor de gemeente dit niet kan en mag regelen via het bestemmingsplan. De gemeente kan niet tegen de uitspraak van de Raad van State in beroep gaan.

De kleinere gasvelden zijn voor de overheid interessanter geworden nu de gaskraan in Groningen langzaamaan wordt dichtgedraaid. Smallingerland heeft weinig trek in de gaswinning, die in Groningen met regelmaat tot bevingen leidt. Die bevingen zijn soms zo sterk dat er schade aan de huizen ontstaat.