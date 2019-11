Onderwijspersoneel staakt woensdag om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Er moet nu actie worden ondernomen, menen de docenten. Met protesten in heel Nederland vragen ze het kabinet met een investeringsplan voor de komende jaren te komen.

Vanwege de staking zijn meer dan vierduizend scholen dicht. (Foto: Algemene Onderwijsbond)

De stakers eisen dat onderwijsminister Arie Slob meer doet voor het onderwijs.

De demonstraties worden in heel het land gehouden, in tegenstelling tot de onderwijsactie van begin dit jaar. Toen kwamen de stakers bijeen in Den Haag. (Foto: Job van der Plicht)

De actie op de Dam in Amsterdam was woensdag met zo'n tienduizend deelnemers het grootst. (Foto: Bas Scharwachter)

Ook in Leeuwarden was er een groot protest, met naar schatting zo'n vijfduizend demonstranten. (Foto: Algemene Onderwijsbond)

Het kabinet beloofde vorige week nog een extra bijdrage van 460 miljoen euro voor het onderwijs. (Foto: Pro Shots)

Dat bedrag is volgens het onderwijspersoneel niet genoeg om het lerarentekort aan te pakken. Daarom liepen bijvoorbeeld leraren uit de regio Rijnmond een protestmars door Rotterdam.

Ze liepen vanaf de Erasmusbrug door het centrum van Rotterdam naar het stadion van voetbalclub Excelsior. (Foto: Erik Hoff)

Sommige scholen organiseerden een eigen actie, zo ook de Vrije School in Utrecht. Daar zongen leraren, leerlingen en ouders een protestlied. (Foto: Hennie Halla)

De demonstranten hopen met de actie een signaal af te geven aan het kabinet. (Foto: Lette van den Berg)