In het onderzoek naar de sinds juni vermiste Johan Van Der Heyden vindt woensdag een buurtonderzoek in Steenbergen plaats. In die Noord-Brabantse plaats is de auto van de Belgische loodgieter gezien. De politie gaat ervan uit dat de man niet meer leeft.

Omdat de politie sterke vermoedens heeft dat er mensen zijn die meer weten van de verdwijning van de Belg, is er een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Van Der Heyden vertrok op 2 juni vanuit het Belgische Lint en is sindsdien niet meer gezien. Kort na zijn verdwijning is zijn busje, een Peugeot Boxer, met een camera vastgelegd toen het in de richting van Bergen op Zoom reed.

Begin oktober werden een Nederlandse vrouw en haar achttienjarige dochter op een woonwagenkamp in Steenbergen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning.

De politie heeft in de loods (foto) van de vrouw naar bloed- en DNA-sporen van Van Der Heyden gezocht, maar kan niet zeggen of dit onderzoek iets heeft opgeleverd, omdat de twee vrouwen in beperking zitten en alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat betekent dat de politie terughoudend is met het geven van informatie.

De auto van de man is uiteindelijk teruggevonden in Den Bosch. Sindsdien gaat de politie ervan uit dat Van Der Heyden niet meer leeft. NU.nl heeft uit betrouwbare bron begrepen dat er bloedsporen zijn aangetroffen, maar de politie wil hier niet op ingaan.

Ook Belgische vrouw verdacht van betrokkenheid

In het onderzoek naar de verdwijning zit sinds juli ook een Belgische vrouw vast. Volgens Belgische media gaat het om Wanda V.R., een 39-jarige prostituee uit Zoersel. Van Der Heyden zou een relatie met haar hebben gehad.

Wat haar rol in deze zaak is, is niet duidelijk. De rechter-commissaris besliste op 11 oktober dat de Nederlandse vrouwen negentig dagen langer vast moeten blijven zitten. Dat betekent dat de verdenkingen tegen de twee ernstig zijn.