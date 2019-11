Zo'n 4.400 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn woensdag dicht vanwege de landelijke onderwijsstaking. Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel voeren in heel het land acties voor een structurele oplossing voor het lerarentekort.

Vele duizenden demonstranten zijn woensdag in onder meer Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Eindhoven de straat op gegaan. Zo schat de organisatie van het protest in Leeuwarden dat vijfduizend personen zijn komen opdagen. In Rotterdam en Nijmegen worden protestmarsen gelopen. Naast deze regionale manifestaties zijn er ook scholen die zelf acties hebben georganiseerd.

De deelnemers vinden dat het kabinet niet genoeg doet om het lerarentekort tegen te gaan en eisen daarom een investeringsplan voor de komende jaren. Vier op de tien scholen kampen met een structureel lerarentekort, benadrukt de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond van Nederland.

Op dit moment is niet duidelijk hoeveel personen precies demonstreren. Bij de vorige staking, in maart dit jaar, kwamen 40.000 leraren naar het Haagse Malieveld. Toen bleven 2.600 onderwijsinstellingen dicht. Het zijn er woensdag veel meer, dat komt mede doordat meer middelbare en christelijke scholen meedoen.

Tweede Kamer debatteert over onderwijsbegroting

De acties vinden plaats op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de onderwijsbegroting. Een groep leraren zal dit debat bijwonen. Ook wordt op andere plekken in Den Haag actiegevoerd.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) sloot vrijdag een akkoord met zes grote onderwijsbonden. Daarbij beloofde hij het basis- en voortgezet onderwijs een bijdrage van 460 miljoen euro. Het grootste deel van het bedrag is - tot groot ongenoegen van de stakers - eenmalig.

De bonden besloten de staking vanwege het convenant te schrappen, maar na grote ophef over de afspraken werd besloten de actie alsnog door te laten gaan. De voorzitter van de AOb stapte op.