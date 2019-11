Het kabinet wil het erfgoed dat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog beter gaan beschermen. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) wil er onder meer voor zorgen dat de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel snel de status van rijksmonument krijgen.

Ook komt er een paar miljoen extra voor de bescherming van Joods erfgoed, maakte Van Engelshoven woensdag bekend.

Het Oranjehotel is de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 Nederlanders werden verhoord en berecht door de Duitse bezetter. Het cellencomplex werd de afgelopen jaren gerestaureerd. Sinds september bevindt zich in de gevangenis een herinneringscentrum.

Op de Waalsdorpervlakte, in de duinen bij Wassenaar, werden in de oorlog honderden verzetsmensen gefusilleerd. De doden werden in het zand begraven. Na de oorlog werden de gedode verzetsstrijders herbegraven op het Ereveld Loenen. Op de vlakte vindt elk jaar op 4 mei één van de grootste dodenherdenkingen plaats.

'We moeten de verhalen over de oorlog beschermen'

"We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid", stelt Van Engelshoven. "De herinnering aan vrijheid houdt voor mij ook in dat we erfgoed uit deze periode blijven beschermen om de verhalen over oorlog en bezetting in heel Nederland te vertellen. Verhalen die niet alleen gaan over toen, maar ook over nu: ze leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de ander."

De minister lanceert verder het plan om de Nederlandse delen van de Atlantikwall, de kustverdedigingslinie van de nazi's, beter te gaan conserveren.

In Den Haag bestaat al wandelroute langs verdedigingslinie

Delen daarvan in Nederland zijn nu al wel beschermd, maar er bestaan weinig verbindingen tussen de verschillende delen. In Den Haag is er onder meer een wandelroute langs plekken die herinneren aan de Atlantikwall.

De aanleg van de Duitse verdedigingslinie aan de kust had voor de hofstad grote gevolgen. Zo werd het dorp Scheveningen omringd door een enorme strook van bunkers en tankversperringen.

De aanleg van de Atlantikwall leidde in diverse Haagse wijken tot een grootscheepse evacuatie van bewoners en tot de afbraak van veel straten.