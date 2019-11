Het aantal huwelijken in Nederland dat vijftig of zestig jaar standhoudt, neemt toe, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd neemt het aantal huwelijksjubilea van jongere koppels af.

Het aantal koperen (12,5) en zilveren (25) huwelijksjubilea is de afgelopen jaren afgenomen omdat jongeren die in het huwelijksbootje stappen, sneller scheiden.

Vanaf de jaren zeventig is het aantal echtscheidingen sterk gestegen. In 1971 was het echtscheidingspercentage 12 procent; tien jaar later was dit aantal al verdubbeld.

Inmiddels stranden bijna twee op de vijf huwelijken eerder dan gepland. Hierdoor halen steeds minder koppels hun koperen of zilveren bruiloft.

Lange huwelijken houden goed stand

Bovendien besluiten minder mensen te trouwen. Een halve eeuw geleden gaven ruim 123.000 koppels elkaar het ja-woord; anno 2019 zijn het er gemiddeld 65.000 per jaar.

Het percentage lange huwelijken dat stand houdt, is de afgelopen twintig jaar vrij stabiel gebleven (rond de 55 procent). Door de flink toegenomen levensverwachting halen deze koppels vaak ook wel hun gouden (50 jaar) of diamanten (60 jaar) jubileum.